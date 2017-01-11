Экипаж лайнера Air Berlin доложили о нештатной ситуации на борту

Экипаж самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Air Berlin, выполнявшего рейс AB6479 из Саарбрюккена в Берлин сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, следует из данных Flightradar и отслеживающий ситуацию с воздушным транспортом порталов. Что именно произошло в самолета не сообщается, однако уже известно, что лайнеру удалось успешно приземлиться в аэропорту Нюрнберга.