Экипаж лайнера Air Berlin доложили о нештатной ситуации на борту

Экипаж самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Air Berlin, выполнявшего рейс AB6479 из Саарбрюккена в Берлин сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, следует из данных Flightradar и отслеживающий ситуацию с воздушным транспортом порталов. Что именно произошло в самолета не сообщается, однако уже известно, что лайнеру удалось успешно приземлиться в аэропорту Нюрнберга.
Air Berlin #AB6479 landed at Nurnberg NUE. Emergency #Squawk7700 details unknown.— Flight Emergencies (@FlightEmergency) 11 января 2017 г.
/ @CivMilAir �� pic.twitter.com/6OYa4F7cYt
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