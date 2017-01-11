Житель Псковской области убил знакомого за громкий храп

Жителю города Острова в Псковской области предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", передает Flashnord. По версии следствия, подозреваемый нанес знакомому множество ударов попавшимися под руку предметами: причиной вспышки гнева стал громкий храп. Через двое суток пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.