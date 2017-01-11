В Москве от отравления газом погибла женщина

В доме №2 на Запорожской улице на западе Москвы произошла утечка бытового газа, в результате чего погибла женщина 1969 года рождения. "Также пострадали девушка 2000 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, которые были госпитализированы", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов столицы. Для установления причины утечки газа на месте ЧП работают следственные органы.
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