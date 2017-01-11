Тела двух пенсионеров месяц пролежали в квартире в Москве

В Москве жильцы одного из домов обратились в городские службы с заявлением о затоплении от соседей. Для вскрытия квартиры на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили тела 93-летней женщины и 65-летнего мужчины, передает Life.ru.
По предварительным данным, смерть пенсионеров наступила около месяца назад. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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