В Москве эвакуировали отделение Сбербанка

Сотрудники вневедомственной охраны произвели эвакуацию из здания одного из московских отделений Сбербанка на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, было зафиксировано сильное задымление.

Всего было эвакуировано 40 человек, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Москве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.