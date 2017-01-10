Умер ученый и политик Алексей Яблоков

В Центральной клинической больнице умер известный ученый и политический деятель Алексея Яблоков. Исследователь долгое время боролся с тяжелой и продолжительной болезнью, сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".

Алексей Яблоков был знаменитым биологом, общественным и политическим деятелем, считался признанным специалистом в области зоологии и экологии. С 1984 года Яблоков был членом-корреспондентом Российской академии наук.