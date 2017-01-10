В Москве в детском центре вспыхнул пожар

В детском центре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы вспыхнул пожар. В здании произошло возгорание личных вещей, передает сетевое издание m24.ru.

Из здания были эвакуированы 30 детей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание, сообщает агентство городских новостей "Москва". Информации о пострадавших не.