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10 января 2017
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На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом

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На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус. 

В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Официально подтверждена информация об одном пострадавшем.

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