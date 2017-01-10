На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом

На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус.

В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Официально подтверждена информация об одном пострадавшем.