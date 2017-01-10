Умер бывший президент Германии

В Берлине на 83 году жизни скончался известный политик, бывший президент Германии Роман Херцог. О причинах смерти не сообщается, передает газета "Известия".
Действующий президент Германии Йоахим Гук назвал своего предшественника выдающейся личностью. Херцог возглавлял страну в период с 1994 по 1999 год.
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