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17:58
10 января 2017
просмотры: 123

Брейвик показал судье зигу

567
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Норвежский стрелок Андерс Брейвик поприветствовал судью зигой во время очередного заседания. Блюститель закона негативно отреагировал на этот жест.

Судья попросил Брейвика больше не повторять подобные приветствия, так как оно оскорбляет достоинство присутствующих. При этом он отверг любые попытки убийцы оправдаться за содеянное, сообщает "Газета.ru".

21:37
10 января 2017
просмотры: 123

Исаакиевский собор отдадут РПЦ

567
21:18
10 января 2017
просмотры: 123

Отделение Сбербанка эвакуировали на севере Москвы

567
21:09
10 января 2017
просмотры: 123

В Москве жилой дом затопило горячей водой

567
20:51
10 января 2017
просмотры: 123

Умер ученый и политик Алексей Яблоков

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В Москве в детском центре вспыхнул пожар

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19:16
10 января 2017
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Подводник впал в кому после плавания в бассейне

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В центре Москвы произошел пожар

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