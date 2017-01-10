Брейвик показал судье зигу

Норвежский стрелок Андерс Брейвик поприветствовал судью зигой во время очередного заседания. Блюститель закона негативно отреагировал на этот жест.

Судья попросил Брейвика больше не повторять подобные приветствия, так как оно оскорбляет достоинство присутствующих. При этом он отверг любые попытки убийцы оправдаться за содеянное, сообщает "Газета.ru".