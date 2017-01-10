В центре Москвы произошел пожар

В административном здании в центре Москвы днем 10 января вспыхнул пожар. В щитовой загорелись провода и электрооборудование – огнем была охвачена площадь в десять квадратных метров.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. При тушении пожара из здания были эвакуированы 30 человек, сообщает агентство городских новостей "Москва". Информации о пострадавших нет.
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