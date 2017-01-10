Десять человек отравились газом в Подмосковье

В одном из жилых домов по улице Кирова в городе Подольске Московской области мужчина открыл газ в своей квартире, передает "Газета.ру". В результате он и еще один человек погибли. От отравления газом также пострадали восемь человек, среди них есть дети. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.