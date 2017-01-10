Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя

Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord. На заседании рассматривались события 16 августа 2016 года.

Как установило следствие, подозреваемый вместе с другом распивал спиртные напитки. В ходе застолья последний попросил ударить его по голове, объяснив это желанием выйти из запоя. Гость ударил товарища так, что тот упал с табурета. После этого мужчина поднял приятеля и еще несколько раз по его просьбе ударил по голове.

Через два дня от полученных травм потерпевший скончался в своей квартире. Тело обнаружил подозреваемый, когда пришел навестить друга.