В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку

В одном из домов в деревне Тимонино в Волоколамском районе Московской области было обнаружено тело 36-летнего гражданина Белоруссии, передает телеканал "360". Сообщается, что вечером 9 января мужчина приехал в гости к знакомому. Во время совместного распития алкогольных напитков он достал сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Сделав несколько выстрелов в воздух, гость предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил. От огнестрельного ранения головы он скончался. С места происшествия изъят пистолет, в барабане которого находились четыре стрелянные гильзы и три патрона.