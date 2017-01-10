На пустыре в Москве нашли присыпанный землей труп

На пустыре неподалеку от садоводческого товарищества "Лесные дали" на территории Новой Москвы было обнаружено присыпанное землей тело, передает РЕН ТВ. Сообщается, что 38-летний мужчина в ноябре 2016 года приехал на заработки в столицу и числился пропавшим без вести. По предварительным данным, на трупе зафиксированы повреждения. Проводится проверка.