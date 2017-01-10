В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки

После падения с балкона на 25-м этаже одного из домов по Снежной улице на северо-востоке Москвы скончался 19-летний курсант Михайловской военной артиллерийской академии Александр Королев, передает Life.ru. Журналистам удалось выяснить некоторые подробности.

Молодой человек решил устроить в своей квартире новогоднюю вечеринку, на которую пригласил 16-летнюю подругу и двух друзей 17 и 19 лет. Подвыпившая компания вышла на балкон. Позже трое из них вернулись в квартиру.

Королев проследовать за ними не смог, поскольку дверь на балкон захлопнулась. Юноша пытался открыть ее, потерял равновесие и сорвался вниз. Смерть наступила мгновенно. Тело обнаружил консьерж, который вызвал полицию.

Родные и друзья курсанта подтвердили, что произошел несчастный случай. Начата доследственная проверка.