Пассажиры рассказали о ЧП в метро

Очевидцы рассказали корреспонденту Dni.Ru о неполадках в работе Московского метрополитена. Из поездов, следующих по красной линии в сторону "Преображенской площади", пассажиров высаживают на "Сокольниках", составы уходят пустыми.

На станции уже успела скопиться огромная толпа. Люди уходят, чтобы воспользоваться наземным транспортом.

Позже в официальном аккаунте в Twitter метро сообщили, что движение от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского" было остановлено из-за инцидента с пассажиром. По состоянию на 08:16 мск оно было восстановлено и теперь входит в график.