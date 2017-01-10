Собака растерзала тело хозяина в Москве

В квартире одного из домов по Дубравной улице на северо-западе Москвы обнаружен мертвый мужчина. Труп был обезглавлен, обглоданный череп находился на расстоянии полуметра от тела, передает Life.ru. Следов борьбы в помещении не зафиксировано.

По предварительным данным, повредить тело могла собака – стаффордширский терьер по кличке Тай. Для того чтобы попасть в квартиру, правоохранителям пришлось вызвать ветеринара. Причины смерти мужчины устанавливаются.