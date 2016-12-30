Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего

В Екатеринбурге задержан местный предприниматель за стрельбу на парковке торгового центра "Парк Хаус", передает Ura.Ru. Правоохранителям удалось установить обстоятельства произошедшего. Между мужчиной и одним из прохожих, которому показалось, что бизнесмен неправильно припарковал автомобиль, завязалась перепалка. Закончилась она тем, что предприниматель выстрелил в оппонента из травматического оружия, после чего уехал с места происшествия. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Екатеринбурга установили личность водителя и задержали его. Мужчина сознался в содеянном. В его отношении возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Орудие преступления изъято и отправлено на экспертизу. Также стрелок лишился лицензии.