Путин ввел санкции против Северной Кореи

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Северной Кореи. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту указа, Россия присоединяется к исполнению мер, прописанных в резолюции Совета безопасности ООН 2270. Санкции в отношении Северной Кореи были введены в связи с ядерными испытаниями в этой стране. Ограничительные меры будут действовать в сфере экспорта угля, меди, никеля, серебра и цинка.
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