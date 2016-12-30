Путин ввел санкции против Северной Кореи

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Северной Кореи. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Россия присоединяется к исполнению мер, прописанных в резолюции Совета безопасности ООН 2270. Санкции в отношении Северной Кореи были введены в связи с ядерными испытаниями в этой стране. Ограничительные меры будут действовать в сфере экспорта угля, меди, никеля, серебра и цинка.