В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар. В ресторане, расположенном на Мясницкой улице, загорелся жир.
В результате происшествия были эвакуированы порядка 15 человек, пострадавших нет, передает РИА Новости. Пожарные вскрывают вытяжку для проверки.
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