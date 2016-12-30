В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар. В ресторане, расположенном на Мясницкой улице, загорелся жир.

В результате происшествия были эвакуированы порядка 15 человек, пострадавших нет, передает РИА Новости. Пожарные вскрывают вытяжку для проверки.