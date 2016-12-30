Захарова опровергла закрытие школы в ответ на санкции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США. Дипломат заявила, что западные СМИ вновь распространили ложную информацию.

"И не надо писать, что "Москва опровергла... или Москва не будет..." Напишите как есть: "Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию", – отметила Захарова.