Госдеп заметил быстрый ответ России на санкции

В Госдепартаменте высказались по поводу сообщений о том, что Россия уже ввела ответные санкции против США. Среди ограничительных мер упоминалось закрытие англо-американской школы в Москве и запрет на доступ дипломатов в резиденцию в Серебряном Бору.

"Мы видели сообщения по этому поводу", – цитирует американских дипломатов РИА Новости. Каким-либо образом комментировать эти сообщения в Госдепе отказались. При этом, как сообщает "Говорит Москва", в англо-американской школе не подтвердили информацию о закрытии учебного заведения.

