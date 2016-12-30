Принцессу Лею и ее мать похоронят вместе

Известные американские актрисы Кэрри Фишер (друзья называли ее Принцесса Лея после участия в съемках "Звездных войн". – Прим. ред.) и Дебби Рейнольдс будут похоронены вместе, передает "Газета.ru". Об этом сообщил родственник артисток Тод Фишер.

Дата и место похорон не разглашаются. Напомним, Фишер умерла 27 декабря. Ее мать скончалась на следующий день после срочной госпитализации.