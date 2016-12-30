В московских аэропортах отменили 36 рейсов

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов. Изменения расписания коснулись работы Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Во Внуково был отменен один рейс, в Шереметьево – три (21 задержан), в Домодедово – 32 (четыре задержаны), передает "Газета.ru". Причины изменения расписания не раскрываются.
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