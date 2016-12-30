Российские хоккеисты проиграли США на Чемпионате мира

В Канаде завершился матч между Россией и США в рамках третьего тура группового этапа молодежного Чемпионата мира по хоккею. Поединок закончился со счетом 2:3 в пользу американской сборной.
Среди россиян шайбами отметились Кирилл Ураков и Кирилл Капризов, передает газета "Известия". По итогам тура Россия заняла третье место в группе.
Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз