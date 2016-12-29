В Петербурге на перекрестке заглохло такси-броневик

В Санкт-Петербурге на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы заглох необычный автомобиль – бронетранспортер, переделанный в такси. Яркая машина огромного размера застряла на трамвайных путях.
Фотографии с места происшествия быстро распространились в социальных сетях. Интернет-пользователи не исключили, что авария – не что иное, как пиар-ход владельца такси.
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