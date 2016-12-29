Депутата отдали под суд за незаконную вырубку елей

В Вологодской области завершилось следствие по делу о незаконной вырубке елей, фигурантом которого является депутат представительного органа одного из сельских поселений Никольского муниципального района. По предварительным данным, он срубил пять деревьев для строительства собственной бани.

"Таким образом был причинён ущерб Лесному фонду России на общую сумму почти 28 тысяч рублей, что является значительным размером" – сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.Дело народного избранника было передано в суд, передает Flashnord.