Доктора Лизу хотят похоронить на Новодевичьем кладбище

Главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, погибшую в результате авиакатастрофы в Черном море, хотят похоронить на Новодевичьем кладбище. Этот вопрос находится на рассмотрении властей, передает сайт "Комсомольская правда".
"Такое обращение было", – сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. О дате похорон официально будет объявлено позднее.
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