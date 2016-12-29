Доктора Лизу хотят похоронить на Новодевичьем кладбище

Главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, погибшую в результате авиакатастрофы в Черном море, хотят похоронить на Новодевичьем кладбище. Этот вопрос находится на рассмотрении властей, передает сайт "Комсомольская правда".

"Такое обращение было", – сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. О дате похорон официально будет объявлено позднее.

