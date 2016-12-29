Пойман подозреваемый в убийстве женщины и ее сына под Москвой

Правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего жителя Тульской области. Он подозревается в совершении резонансного убийства женщины и ее пятилетнего сына под Москвой.
С задержанным работают следователи, передает телеканал "360". Мотивы предполагаемого преступники остаются неизвестны.
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