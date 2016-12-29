В аэропорту Домодедово умерла пассажирка

В аэропорту Домодедово возле стойки регистрации скончалась женщина. Врачи в течение часа пытались реанимировать пассажирку, но спасти ее не удалось.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Женщина летела с семьей в Екатеринбург, передает Life.ru.
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