Пожилой москвич свел счеты с жизнью на крыше

Правоохранительные органы столицы обнаружили труп пожилого мужчины на крыше дома в центре города. По предварительным данным, местный житель покончил с собой.
Следов насильственной смерти обнаружено не было. Мужчина оставил предсмертную записку. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в управлении Следственного комитета России по Москве.
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