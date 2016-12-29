Пожилой москвич свел счеты с жизнью на крыше

Правоохранительные органы столицы обнаружили труп пожилого мужчины на крыше дома в центре города. По предварительным данным, местный житель покончил с собой.

Следов насильственной смерти обнаружено не было. Мужчина оставил предсмертную записку. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в управлении Следственного комитета России по Москве.