В Париже эвакуировали международный аэропорт

Сотрудники правоохранительных органов Парижа эвакуировали международный аэропорт имени Шарля де Голля. В одном из терминалов воздушной гавани обнаружили подозрительный пакет.
#BreakingNews��"Evacuation en cours au #Terminal 2C de l'aéroport #CharlesdeGaulle." #Paris #Terminal2C #AlerteInfo #Bombe #Attentat #Alerte pic.twitter.com/0ppQsVQUyC— FranceNews24 (@FranceNews24) 29 декабря 2016 г.
Полицейские осматривают терминал С2. Предполагается, что в найденном пакете может находиться взрывное устройство. Обстоятельства происшествия уточняются.
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