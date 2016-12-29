На юго-востоке Москвы автомобиль загорелся после наезда на заправку

На юго-востоке Москвы, на Люблинской улице, автомобиль Chevrolet протаранил заправку, передает Life.ru. В результате столкновения машина загорелась, но благодаря оперативным действиям сотрудников станции огонь удалось быстро потушить. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.