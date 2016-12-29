Комиссия назвала версию теракта на борту Ту-154 вероятной

После расшифровки первого бортового самописца специальная комиссия по расследованию крушения Ту-154 пришла к выводу, что на борту самолета взрыва не было. Впрочем, версию чужеродного враждебного вмешательства это полностью не отменяет. "Теракт – это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", – цитирует ТАСС начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов.