Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru. Во время пожара погибла женщина с детьми трех и четырех лет, а также пострадала их бабушка. Она пережила клиническую смерть и находится в реанимации. Из всей семьи не пострадал только 12-летний мальчик.

По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спала женщина с двумя детьми. Помещение отапливалось обогревателями. В качестве основных версий происшествия следователи рассматривают нарушение правил эксплуатации электроприборов и неисправную электропроводку. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Сообщается, что потерявшего семью мальчика принял родной дядя, живущий в Сургуте. Кто станет официальным опекуном, пока неизвестно – бабушка ребенка в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое. На постоянной связи с временным опекуном находится глава Солнечного Игорь Наумов. Решается вопрос об организации похорон и оказании семье материальной помощи.