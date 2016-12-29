Военный самолет Армении опасно сблизился с Boeing над Москвой

Над московским аэропортом Внуково едва не произошло авиационное происшествие. Самолет Военно-воздушных сил Армении Ил-76 опасно сблизился с пассажирским Boeing 737. "Между самолетами по высоте было расстояние 300 метров", – цитирует Life.ru сотрудника воздушной гавани. В этот момент военный самолет снизился и расхождение двух бортов в воздухе прошло благополучно.