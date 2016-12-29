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29 декабря 2016
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Со дна Черного моря подняты все основные фрагменты Ту-154

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Основная фаза поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России завершена. Спасатели подняли на поверхность все главные фрагменты разбившегося лайнера, передает РИА Новости. Все обломки уже находятся на специальной площадке, где специалистам предстоит произвести выкладку.

Также представитель силовых структур отметил, что спасателям удалось обнаружить тела 19 погибших. При этом 17 из них уже были доставлены в Москву для опознания. Также в лаборатории находятся фрагменты тел, найденные на месте крушения.

Напомним, лайнер Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, среди них – журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка. Приоритетными версиями трагедии считаются неисправность самолета и ошибка экипажа.

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