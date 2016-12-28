Мать короля Бельгии сломала позвоночник

В Бельгии была госпитализирована мать короля Филиппа Паола. 79-летняя женщина попала в больницу с переломом позвоночника.
По предварительным данным, опасности для жизни монаршей особы нет. Известно, что Паола получила травму в результате падения, сообщает Agence France-Presse.
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