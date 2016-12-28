Под Петербургом в пруду утонул ребенок

На одном из дачных участков в в деревне Логи Ленинградской области утонул 6-летний ребенок. Тело мальчика нашла его мать, после чего она вызвала сотрудников правоохранительных органов.
На месте происшествия работают полицейские. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.
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