Под Петербургом в пруду утонул ребенок

На одном из дачных участков в в деревне Логи Ленинградской области утонул 6-летний ребенок. Тело мальчика нашла его мать, после чего она вызвала сотрудников правоохранительных органов.

На месте происшествия работают полицейские. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.