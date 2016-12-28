Курс евро побил новый антирекорд

Днем 28 декабря на Московской бирже была зафиксирована рекордно низкая стоимость евро. Валюта по отношению к рублю потеряла за сутки 43,5 копейки и торговалась в районе 63 рублей.

В последний раз такая низкая стоимость евро наблюдалась в июне 2015 года, передает сетевое издание m24.ru. При этом курс доллара к этому времени опустился всего на девять копеек за сутки (60,58 рубля).