В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154

Водолазы, работающие в районе крушения Ту-154 Минобороны, обнаружили новые фрагменты разбившегося самолета. Члены поисково-спасательной группы готовятся поднять с морского дна закрылки.

Источник Life.ru в экстренных службах сообщил, что найдены два закрылка самолета. Как писали Dni.Ru, последние слова экипажа рухнувшего Ту-154 были непосредственно связаны с этими частями воздушного судна.