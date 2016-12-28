В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154

Водолазы, работающие в районе крушения Ту-154 Минобороны, обнаружили новые фрагменты разбившегося самолета. Члены поисково-спасательной группы готовятся поднять с морского дна закрылки.
Источник Life.ru в экстренных службах сообщил, что найдены два закрылка самолета. Как писали Dni.Ru, последние слова экипажа рухнувшего Ту-154 были непосредственно связаны с этими частями воздушного судна.
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