На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154

Члены поисково-спасательного отряда в Черном море смогли обнаружить на дне еще одно тело погибшего в результате крушения Ту-154 Минобороны. Кроме того, спасатели нашли фрагмент фюзеляжа и части компьютера.

"Поднимаем обломки – часть фюзеляжа с двумя иллюминаторами и шестеренки", – сообщил Life.ru источник, знакомый с ситуацией. По неофициальным данным, найдено уже 18 тел жертв трагедии.

