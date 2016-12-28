В Москве отменено больше 30 рейсов

Согласно данным портала "Яндекс.Расписание" на 11:27 мск, 36 рейсов из московских аэропортов были отменены 28 декабря: 27 из Шереметьево и девять из Домодедово. Еще четыре рейса из Шереметьево были задержаны, из Домодедово вылетят с опозданием шесть. Специалисты связывают изменение в расписании вылетов с погодными условиями.