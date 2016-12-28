Под Петербургом школьник ранил глаз кипятильником

В Ленинградскую областную детскую клиническую больницу из Всеволжской центральной районной больницы был доставлен серьезно раненый 14-летний школьник, передает Life.ru. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогом роговицы и контузией глазного яблока. По предварительным данным, живущий в поселке имени Морозова школьник хотел прикурить сигарету от кипятильника, что и стало причиной его травмы.