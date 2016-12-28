Вор стащил больше трех километров кабеля в Москве

В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник "Московской городской телефонной сети", передает Life.ru. Удалось установить, что злоумышленник в течение года проникал в телефонный колодец на улице Россошанской, откуда скручивал кабель, принадлежащей МГТС. Добычей злоумышленника стали 3395 метров кабеля. Сумма ущерба оценивается в свыше чем три миллиона рублей. по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. ведется расследование.