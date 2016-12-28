Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве

Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360". По одним данным, один человек погиб, пострадали, по разным сведениям, двое или трое человек. Виновник смертельного ДТП и все обстоятельства аварии устанавливаются.