В Уругвае задержали двух россиян

В Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино задержаны двое граждан России, передает "Газета.ру". Сообщается, что один из них был профессиональным игроком, а второй – его напарником по махинациям. В багаже у двух мужчин 39 и 46 лет были найдены различные электронные устройства, среди которых камеры и специальные антенны. Кроме того, у россиян было изъято порядка 20 тысяч долларов наличными.

МВД Уругвая рассказали о схеме, по которой, предположительно, работали задержанные. Во время игры в покер один из игроков при помощи скрытой камеры передавал происходящее за столом своему напарнику. Располагая таким преимуществом, мужчины могли всегда обыгрывать банк, уверены правоохранителньые органы страны. Дело о мошенничестве передано в суд. О произошедшем власти страны проинформировали дипломатические ведомства России.