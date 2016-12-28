В США разбился самолет

В горах национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс штата Теннесси потерпел крушение легкомоторный самолет, передает "Газета.ру". Жертвами авиакатастрофы стали три человека – двое взрослых и восьмилетний ребенок. Обломки летательного аппарата обнаружила национальная гвардия армии штата. В Федеральном авиационном управлении США рассказали, что один из пассажиров пытался связаться с наземными службами, когда обнаружились неполадки.
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