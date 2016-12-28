Последствия взрыва в московском банке попали на видео

В помещении отделения одного из банков Москвы по адресу Волоколамское шоссе, дом 3 произошел взрыв, передает РЕН ТВ. Его последствия оказались засняты на видео. На кадрах видны поврежденные двери и банкомат, который стоял при входе в кредитное учреждение. На месте происшествия работают экстренные службы.

Сообщается, что неустановленный злоумышленник закачал в корпус банкомата газ, после чего подорвал его. "Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов. Для определения всех обстоятельств произошедшего оперативники намерены изъять записи камер видеонаблюдения.